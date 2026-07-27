Veja os resultados de ontem (26/7) do Brasileirão

A 20ª rodada do Brasileirão foi encerrada no último domingo (26). Foram seis jogos realizados, com destaque para o empate entre Grêmio e Fluminense, em 1 a 1, na Arena.
A igualdade, inclusive, foi a tônica dos jogos de domingo. Bahia e Corinthians, assim como Flamengo e São Paulo, empataram em 1 a 1. Enquanto Bragantino e Coritiba ficaram no 0 a 0.
As únicas vitórias foram do Botafogo (sobre o Cruzeiro), do Remo (diante do Vitória) e do Atlético-MG (contra o Palmeiras). Veja abaixo os resultados.
Resultados dos jogos de domingo (26)
- Cruzeiro 0x1 Botafogo
- Bahia 1x1 Corinthians
- Bragantino 0x0 Coritiba
- Grêmio 1x1 Fluminense
- Flamengo 1x1 São Paulo
- Remo 2x0 Vitória
- Palmeiras 1x2 Atlético-MG