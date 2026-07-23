Veja os resultados de ontem (22/7) no Brasileirão

Mauricio marcou duas vezes na vitória do Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras

A quarta-feira (22) teve quatro jogos válidos pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão. Os visitantes levaram a melhor nos confrontos, com direito a goleada do Flamengo sobre a Chapecoense, por 4 a 0, na Arena Condá.

O primeiro turno do campeonato se encerra nesta quinta (23), com o confronto entre Corinthians e Remo. A 20ª rodada começa no sábado (25).

Veja os resultados dos jogos de quarta-feira (22)

Coritiba 1x3 Palmeiras

Inter 1x2 Cruzeiro

Chapecoense 0x4 Flamengo

São Paulo 1x2 Athletico-PR