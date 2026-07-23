Veja os resultados de ontem (22/7) no Brasileirão

A quarta-feira (22) teve quatro jogos válidos pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão. Os visitantes levaram a melhor nos confrontos, com direito a goleada do Flamengo sobre a Chapecoense, por 4 a 0, na Arena Condá.
No Beira-Rio, o Cruzeiro superou o Inter por 2 a 1. O placar se repetiu no estádio Cícero de Souza Marques, na vitória do Athletico-PR sobre o São Paulo, que tinha o mando de campo. Já o Palmeiras venceu o Coritiba por 3 a 1 no Couto Pereira.
O primeiro turno do campeonato se encerra nesta quinta (23), com o confronto entre Corinthians e Remo. A 20ª rodada começa no sábado (25).
Veja os resultados dos jogos de quarta-feira (22)
- Coritiba 1x3 Palmeiras
- Inter 1x2 Cruzeiro
- Chapecoense 0x4 Flamengo
- São Paulo 1x2 Athletico-PR