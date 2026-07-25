Vasco x Mirassol pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Vasco e Mirassol se enfrentam neste sábado (25), pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
Onde assistir a Vasco x Mirassol ao vivo
Record, YouTube (CazéTV) e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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