São Paulo x Athletico-PR pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
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GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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