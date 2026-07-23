São Paulo x Athletico-PR pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão. ArteZH

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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