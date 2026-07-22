São Paulo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão. ArteZH

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Onde assistir a São Paulo x Athletico-PR ao vivo

GE TV e Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.