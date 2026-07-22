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São Paulo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22) pela 19ª rodada da competição

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