Santos x Chapecoense pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Santos e Chapecoense se enfrentam neste sábado (25), pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, na Vila Belmiro, em Santos (SP).
Onde assistir a Santos x Chapecoense ao vivo
SporTV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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