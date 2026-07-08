Saiba quando voltam os jogos do Brasileirão

Após a queda da Seleção Brasileira e os últimos suspiros de Copa do Mundo, aos poucos os torcedores voltarão à rotina dos jogos entre clubes.
A partir da próxima semana, o Campeonato Brasileiro será retomado, com duas partidas na quinta-feira (16). Às 19h30min, Botafogo e Santos se enfrentarão no Engenhão, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, Vitória e Vasco jogam no Barradão, em Salvador.
O Grêmio volta um dia depois, na sexta-feira (17), quando visita o Mirassol, no Maião. O Inter entra em campo cinco dias depois do Tricolor, numa quarta-feira (22), contra o Cruzeiro, no Beira-Rio.
Veja abaixo a tabela de jogos da 19ª rodada
Quinta-feira (16)
- 19h30min — Botafogo x Santos
- 19h30min — Vitória x Vasco
Sexta-feira (17)
- 20h — Mirassol x Grêmio
Terça-feira (21)
- 19h30min — Atlético-MG x Bahia
Quarta-feira (22)
- 21h30min — Inter x Cruzeiro
- 21h30min — São Paulo x Athletico-PR
- 21h30min — Chapecoense x Flamengo
Quinta-feira (23)
- 19h30min — Corinthians x Remo
- 21h30min — Coritiba x Palmeiras
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