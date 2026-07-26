Remo x Vitória pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Remo e Vitória se enfrentam neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Mangueirão, em Belém (PA).
Onde assistir a Remo x Vitória ao vivo
Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Acompanhe Remo x Vitória em tempo real
Siga as últimas atualizações de Remo x Vitória
📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.