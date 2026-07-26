Remo x Vitória pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Remo e Vitória se enfrentam neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Mangueirão, em Belém (PA).

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