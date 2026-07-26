Remo x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Remo e Vitória se enfrentam neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Mangueirão, em Belém (PA).

Onde assistir a Remo x Vitória ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.

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