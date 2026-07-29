Vitão deve ser titular na noite desta quarta. Gilvan de Souza / Flamengo

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30min, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O time carioca segue na perseguição ao líder Palmeiras — a diferença é de seis pontos.

O técnico Leonardo Jardim contará com os retornos de Léo Ortiz, de Nicolás de la Cruz e Carrascal. Desses, apenas o colombiano deve ser titular contra o Colorado.

O provável Flamengo tem Rossi, Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.

Os desfalques continuam sendo Luiz Araújo, com lesão no joelho esquerdo, e Plata, que tem uma tendinite no joelho direito. A outra ausência fica por conta de Lucas Paquetá.