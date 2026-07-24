Os cenários para Grêmio e Inter terminarem a rodada fora do Z-4

Grêmio e Inter lutam para ficar longe da zona de rebaixamento. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A 20ª rodada do Brasileirão começa neste final de semana, com Grêmio e Inter ameaçados pela zona de rebaixamento. Há chance de que um deles entre no Z-4. Num cenário bastante improvável, os dois poderiam terminar na parte mais ingrata da tabela.

Se superarem os seus adversários na abertura do segundo turno da competição, Grêmio e Inter continuarão fora do Z-4. Para conseguirem um alívio na tabela, basta o Colorado vencer o Athletico-PR, em Curitiba, no sábado (25), às 18h30min, e que o Tricolor derrote o Fluminense, na Arena, no domingo (26), às 18h30min.

Se não vencerem, ainda existe a possibilidade de a dupla Gre-Nal terminar fora do Z-4.

Vasco x Mirassol

Vasco e Mirassol se enfrentam no sábado, às 20h30min. O melhor resultado para os gaúchos nesta partida é o empate. Se não houver vencedor, a Dupla provavelmente permanecerá na mesma posição que iniciou a rodada. O time carioca ultrapassaria o Grêmio apenas se o time de Luís Castro fosse goleado pelo Fluminense por 4 ou mais gols de diferença no domingo.

Santos x Chapecoense

Outro time que pode terminar a rodada no Z-4 é o Santos, que enfrenta a Chapecoense no sábado, no mesmo horário do jogo do Inter contra o Athletico-PR.

O time paulista tem os mesmos 21 pontos da Dupla. O Colorado tem saldo de gols de -2, enquanto Grêmio e Santos têm -4. Se o Santos perder, o Tricolor ganha uma posição sem entrar em campo. Veja a tabela abaixo.

Dupla Gre-Nal no Z-4

Existe um único cenário em que a dupla Gre-Nal terminaria a rodada na zona de rebaixamento. Para isso acontecer, Grêmio e Inter precisariam perder, mais a combinação dos seguintes resultados:

Vitória ou empate do Santos contra a Chapecoense;

contra a Chapecoense; Vitória de Vasco ou Mirassol

Goleada do Remo contra o Vitória que tire uma diferença de 7 gols para o Grêmio e de 9 gols para o Inter.

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