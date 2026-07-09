Neymar vai parar? Santos avalia futuro do camisa 10 após eliminação na Copa; pai pede que filho não largue o futebol

Camisa 10 jogou 37 minutos neste Mundial. Angela Weiss / AFP

O Santos decidiu dar dias de férias para Neymar após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O camisa 10 continua nos Estados Unidos com a família e não tem data certa para se reapresentar no CT Rei Pelé, segundo o ge.globo.

O clube quer marcar uma conversa sobre os próximos passos do jogador assim que o momento for oportuno. Neymar tem contrato com o Santos até dezembro de 2026, mas indícios apontam que o futuro é incerto. O pai do jogador publicou um longo texto nas redes sociais na terça-feira (7) com um apelo para que o filho não deixe o futebol:

— Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou." Desfrute do futebol. Não carregue sobre os ombros o peso das decisões, das críticas, das expectativas ou das interrupções que a vida apresenta — escreveu Neymar Pai.

— Quando olho para trás, vejo muito mais do que taças, gols, contratos ou reconhecimento. Vejo milagres. Vejo livramentos. Vejo promessas sendo cumpridas. Vejo um Deus fiel que nunca nos abandonou. E, quando olho para frente, continuo tendo a mesma certeza. O melhor não depende da idade, nem das circunstâncias. O melhor depende de Deus. Talvez ainda existam capítulos que nem você imagina viver. Talvez Deus esteja preparando algo maior do que tudo aquilo que você sonhou — diz outro trecho da publicação.

Com a possibilidade de assinar pré-contrato, é possível que Neymar alinhe a ida para uma liga menos competitiva. Recentemente, o FC Cincinnati procurou o jogador para a temporada de 2027, mas a conversa não foi para frente. O cumprimento do vínculo com o Santos ou mesmo a aposentadoria em definitivo não estão descartados.

Após a derrota para a Noruega que tirou o Brasil do Mundial nas oitavas, Neymar deu uma declaração melancólica dando a entender que estava se aposentando da Amarelinha.

— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — falou o atacante na zona mista do MetLife Stadium, onde fez sua estreia pela Seleção em 2010.

Neymar marcou o gol brasileiro, de pênalti, na derrota por 2 a 1 para a Noruega. Ele jogou 37 minutos nessa Copa, saindo do banco na partida contra a Escócia e na eliminação. O atacante começou o Mundial com uma lesão na panturrilha que o fez não ser relacionado para os primeiros jogos.

O Santos volta a campo no próximo dia 16, pela 19ª rodada do Brasileirão, contra o Botafogo. A expectativa é que Neymar tenha pelo menos 10 dias de férias.

Confira o texto do pai de Neymar