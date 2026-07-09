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Neymar vai parar? Santos avalia futuro do camisa 10 após eliminação na Copa; pai pede que filho não largue o futebol

Clube deu férias para o jogador, que continua nos Estados Unidos com a família

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