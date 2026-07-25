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Neymar faz gol diante da Chapecoense e celebra com referência ao pôquer

Camisa 10 se envolveu em polêmica ao participar de torneio do jogo na semana passada 

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