Neymar faz gol diante da Chapecoense e celebra com referência ao pôquer

ANDERSON ROMÃO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Neymar voltou ao time do Santos após a Copa do Mundo e já está tirando onda. O camisa 10 abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo contra a Chapecoense pela 20ª rodada do Brasileirão e comemorou com um gesto em referência ao pôquer, jogo do qual o atleta reconhecidamente é fã. Veja o vídeo nas redes sociais.

Na semana passada, Neymar participou do Campeonato Brasileiro de Pôquer em São Paulo e a atitude deu o que falar na internet. Ele esteve no torneio no mesmo dia em que o Santos jogava na Venezuela, contra o Universidad Central, pelos playoffs da Sul-Americana. A equipe venceu por 4 a 1. O santista não foi relacionado para partida por estar em processo de recuperação física.

Depois da eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, Neymar ganhou 10 dias de férias e se reapresentou ao clube em 17 de julho. Ele iniciou um cronograma individual de treinamentos e se reintegrou ao grupo na última quinta-feira (23).

No mesmo dia, ele rebateu as críticas pela participação no torneio nas redes sociais. O capitão santista afirmou que havia cumprido sua programação de treinamentos na terça-feira, antes de aproveitar o período de descanso.

— Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida — completou.

O confronto na Vila Belmiro marca o início do segundo turno do Brasileirão. O Santos briga ponto a ponto com outras equipes para fugir no Z-4.