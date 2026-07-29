Mirassol x Remo pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).
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