Mirassol x Remo pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

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