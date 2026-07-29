Mirassol x Remo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).
Onde assistir a Mirassol x Remo ao vivo
Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Onde assistir ao Brasileirão 2026?
O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.
Calendário do Brasileirão 2026
A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.
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