Jogos de hoje (16/7) no Brasileirão: horário e onde assistir

Brasileirão volta nesta quinta. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Série A do Brasileirão está de volta depois de mais de 40 dias de paralisação para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (16), dois jogos abrem a 19ª rodada. Com o oitavo e o 17º colocados separados por apenas cinco pontos, qualquer resultado pode provocar uma grande mudança na tabela.

Se o Vasco, primeiro time no Z-4, vencer o Vitória, poderá dar um salto de até seis posições e empurrar o Grêmio para a zona de rebaixamento. Assim como pode haver uma troca de posições no duelo entre Botafogo e Santos, emparelhados com 22 e 21 pontos, respectivamente.

Jogos desta quinta-feira (16) na Série A

19ª rodada

19h30min: Botafogo x Santos (Premiere, Record e Cazé TV)

(Premiere, Record e Cazé TV) 19h30min: Vitória x Vasco (Premiere)

Tabela de classificação do Brasileirão