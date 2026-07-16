Jogos de hoje (16/7) no Brasileirão: horário e onde assistir

A Série A do Brasileirão está de volta depois de mais de 40 dias de paralisação para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (16), dois jogos abrem a 19ª rodada. Com o oitavo e o 17º colocados separados por apenas cinco pontos, qualquer resultado pode provocar uma grande mudança na tabela.
Se o Vasco, primeiro time no Z-4, vencer o Vitória, poderá dar um salto de até seis posições e empurrar o Grêmio para a zona de rebaixamento. Assim como pode haver uma troca de posições no duelo entre Botafogo e Santos, emparelhados com 22 e 21 pontos, respectivamente.
Jogos desta quinta-feira (16) na Série A
19ª rodada
- 19h30min: Botafogo x Santos (Premiere, Record e Cazé TV)
- 19h30min: Vitória x Vasco (Premiere)