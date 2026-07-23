Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (23), em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).
Onde assistir a Botafogo x Vitória ao vivo
Record, Cazé TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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