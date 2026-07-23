Gabriel Pec sofre fratura após entrada de zagueiro do Inter

Gabriel Pec precisou sair de maca. Renan Mattos / Agencia RBS

Gabriel Pec, atacante do Cruzeiro, sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda e precisará passar por cirurgia, conforme informou o clube mineiro. A lesão ocorreu no segundo tempo da partida de quarta-feira (22), no Beira-Rio, contra o Inter.

O jogador precisou ser substituído após falta do zagueiro Victor Gabriel. Com a meia abaixada, foi possível ver sangue escorrendo pela canela do cruzeirense. O atleta colorado recebeu cartão vermelho direto.

Pec fazia sua estreia pelo clube mineiro em jogos oficiais. Ele foi uma das duas contratações para o segundo semestre da temporada.

Confira a nota do Cruzeiro

"O Cruzeiro informa que o atleta Gabriel Pec realizou exames na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, quando foi constatada uma fratura na tíbia da perna esquerda, ocorrida devida a dura falta sofrida no segundo tempo da partida contra o Internacional.

A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado pelos médicos do Cruzeiro, no hospital Orizonti, nos próximos dias.

Desejamos uma pronta recuperação para que volte o mais breve possível aos gramados, Pec!"

"Dói de assistir":

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Diori Vasconcelos