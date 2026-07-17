Fluminense x Bragantino pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Fluminense e Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira (17), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir a Fluminense x Bragantino ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Leia Mais Seleção da Copa do Mundo 2026: vote nos melhores de cada posição

Acompanhe Fluminense x Bragantino em tempo real

Siga as últimas atualizações de Fluminense x Bragantino

Tabela do Brasileirão