Fluminense x Bahia pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
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