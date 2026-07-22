Dupla Gre-Nal participa de reunião técnica da CBF sobre o impedimento semiautomático

Da esquerda para a direita: Henrique Soares Pinto, advogado do departamento de futebol do Grêmio, é o segundo; Fabinho Soldado, executivo de futebol do Inter, é o terceiro. Rafael Ribeiro / CBF

O impedimento semiautomático será realidade no Brasileirão a partir da 20ª rodada, que começa no final de semana. Por isso, a CBF convocou os clubes para uma reunião técnica na última terça-feira (21), e a dupla Gre-Nal enviou os seus representantes.

Pelo lado do Inter, o executivo de futebol Fabinho Soldado compareceu. No Grêmio, o escolhido foi Henrique Soares Pinto, advogado do departamento de futebol profissional.

Na reunião, foram apresentados o processo de instalação, os testes nos estádios e uma explicação técnica sobre o funcionamento. Além disso, os dirigentes dos 20 clubes da Série A tiveram o primeiro contato oficial com a nova comissão de arbitragem, presidida por Sandro Meira Ricci.

O Grêmio considerou a reunião "bastante produtiva" e destacou o "alinhamento importante" entre clubes e a comissão de arbitragem. As novidades apresentadas já foram repassadas para os departamentos envolvidos do clube.

— É positivo que exista esse canal permanente de diálogo entre a CBF e os clubes. Quanto maior a uniformização de critérios, a transparência dos procedimentos e o conhecimento técnico sobre as ferramentas utilizadas pela arbitragem, melhores serão as condições para o desenvolvimento das competições — disse Henrique Soares Pinto, do Tricolor.

O Inter comemorou a implementação do recurso, mas foi além. Fabinho espera que as novas regras adotadas pela Fifa durante a Copa do Mundo sejam implementadas nas competições da CBF.

— É mais um avanço no nosso campeonato. A gente sabe que os erros eles vão continuar existindo. A gente espera que a margem de erro diminua. Tudo que tem de mais moderno no futebol, inclusive o que isso foi usado na última Copa, a gente comemora. Existe ainda uma questão importante a ser discutida que são as regras. Pra mim, é tão importante quanto. A gente poder acelerar essa conversa pra que a gente possa estar com as novas regras já funcionando, porque foram muito bem aplicadas na Copa do Mundo - projetou o executivo do Inter.