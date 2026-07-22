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Dupla Gre-Nal participa de reunião técnica da CBF sobre o impedimento semiautomático

Recurso tecnológico passa a ser utilizado no Brasileirão já no próximo final de semana

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Lucas Katsurayama

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