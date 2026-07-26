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Disputa inglória
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Vasco x Mirassol: saiba como empate interfere na briga da dupla Gre-Nal contra o Z-4

Inter perdeu para o Athletico-PR neste sábado (25); Grêmio enfrenta o Fluminense no domingo (26)

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