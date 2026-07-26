Vasco x Mirassol: saiba como empate interfere na briga da dupla Gre-Nal contra o Z-4

Vasco empatou com o Mirassol. Matheus Lima / Vasco da Gama

O empate por 1 a 1 entre Vasco e Mirassol na noite deste sábado (25), pela 20ª rodada do Brasileirão, foi positivo para a dupla Gre-Nal.

Com um ponto somado para cada lado, os times carioca e paulista se mantêm na zona de rebaixamento, em 17º e 18º, respectivamente.

Ou seja, o Inter, que perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR também neste sábado, só entra no Z-4 ao fim da rodada se o Grêmio pontuar contra o Fluminense, na Arena, e o Remo aplicar uma goleada histórica sobre o Vitória em casa. Os dois jogos ocorrem no domingo (26).

O time paraense é o penúltimo colocado com 18 pontos e pode chegar aos mesmos 21 que Inter (15º), Grêmio (16º) e Vasco somam hoje, com o mesmo número de vitórias (5). Porém, o saldo de gols, próximo critério de desempate, é de -11, contra -4 da dupla Gre-Nal.

E a situação do Grêmio?

O Grêmio enfrenta o Fluminense, quarto colocado, às 18h30 de domingo na Arena. Se empatar, vai aos 22, ultrapassa o Inter e não pode ser alcançado pelo Remo. Em caso de vitória, chega a 24 e sobe para 14º.

Uma derrota dificilmente o empurrará para a zona de rebaixamento justamente pela diferença do saldo de gols em relação ao Remo. Contudo, já enxergaria mais um adversário direto na parte de baixo da tabela se aproximar.

Veja a tabela do Brasileirão

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