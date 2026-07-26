Cruzeiro x Botafogo pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 20ª rodada da competição. ArteZH

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo (26), em jogo da 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir a Cruzeiro x Botafogo ao vivo

RBS TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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