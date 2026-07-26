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Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (26), em jogo da 20ª rodada

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