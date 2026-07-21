Coritiba x Palmeiras pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).
Onde assistir a Coritiba x Palmeiras ao vivo
Amazon anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Acompanhe Coritiba x Palmeiras em tempo real
Siga as últimas atualizações de Coritiba x Palmeiras
Tabela do Brasileirão
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲