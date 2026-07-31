Coritiba x Cruzeiro pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Coritiba e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).
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SporTV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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