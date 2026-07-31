Coritiba x Cruzeiro pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Coritiba e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Onde assistir a Coritiba x Cruzeiro ao vivo

SporTV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Leia Mais Convide amigos e descubra quem entende mais de dupla Gre-Nal no Bolão de GZH

Acompanhe Coritiba x Cruzeiro em tempo real

Siga as últimas atualizações de Coritiba x Cruzeiro

Tabela do Brasileirão

📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.