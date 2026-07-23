Corinthians x Remo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Corinthians x Remo ao vivo

SporTV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.