Corinthians x Athletico-PR pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP).
Onde assistir a Corinthians x Athletico-PR ao vivo
Record, YouTube (CazéTV) e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Acompanhe Corinthians x Athletico-PR em tempo real
Siga as últimas atualizações de Corinthians x Athletico-PR
Tabela do Brasileirão
📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.