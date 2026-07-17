Com Grêmio e Inter de olho, Vasco perde para o Vitória e segue no Z-4 do Brasileirão

Vitória bateu o Vasco com gol de Renato Kayzer. JOãO AURELIO / Pera Photo Press

A noite de quinta-feira (16) foi de volta do Brasileirão. E também de secação. Com a dupla Gre-Nal de olho, o Vitória se aproveitou de um erro individual para bater o Vasco por 1 a 0 no Barradão. O resultado manteve Grêmio e Inter a um ponto do Z-4.

O Inter é 15º, e o Grêmio o 16º. Ambos somam 21 pontos, um a mais que o Vasco, primeiro na zona de rebaixamento. O Tricolor enfrenta o Mirassol nesta sexta (17), às 20h, no Maião, enquanto o Colorado só entra em campo na próxima quarta (22), para enfrentar o Cruzeiro, às 21h30min, no Beira-Rio.

O único gol do jogo foi marcado por Renato Kayzer. O resultado positivo levou o time do Nordeste para a 9ª posição, com 25 pontos.

O jogo

Pelo lado do Vasco, foi noite de estreia. Depois da saída de Renato Portaluppi, o português Pedro Emanuel comandou o time pela primeira vez. Com carreira construída na Arábia Saudita, chegou ao Rio na semana passada e teve apenas cinco dias para treinar.

A volta do Brasileirão para os dois times começou de forma meio "preguiçosa". Nos primeiros 15 minutos, nenhum chute a gol foi dado. A primeira finalização foi de Spinelli, com quase meia hora de jogo. O chute, no entanto, foi fraco, sem perigo.

O jogo em si foi pobre de chances. A melhor chance do Vitória foi acontecer só aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Erick recebeu na direita e finalizou por cima.

Nos acréscimos, o Vitória até ensaiou uma pressão. Obrigou Leo Jardim a trabalhar duas vezes, mas o goleiro do Vasco se saiu bem. Assim, o jogo foi ao intervalo empatado em 0 a 0.

O segundo tempo voltou num ritmo bem parecido. E com a mesma qualidade técnica questionável. Pouco ou nada aconteceu nos primeiros 20 minutos, a não ser uma finalização de fora da área do Vasco, obrigando o goleiro Lucas Arcanjo a espalmar.

Com um jogo de baixa qualidade técnica, o gol só poderia sair de um erro. Robert Renan foi sair da defesa com uma bola aparentemente controlada. Soltou para o volante Cauan Barros, que se atrapalhou no domínio. Esperto, Tarzia roubou a bola e soltou para Renato Kayzer marcar.

No fim, o Vasco até ensaiou uma pressão. Mas esbarrou na própria falta de qualidade. O Vitória controlou o jogo e administrou no Barradão. A fortaleza do Vitória, um dos melhores mandantes do campeonato, valeu mais três pontos. Grêmio e Inter agradecem.