Brasileirão

"Secação" 
Notícia

Com Grêmio e Inter de olho, Vasco perde para o Vitória e segue no Z-4 do Brasileirão

Dupla Gre-Nal segue a um ponto da zona de rebaixamento 

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