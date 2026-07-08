O Brasileirão será retomado apenas em 16 de julho, mas os clubes já estão de olho na retomada da competição.
A preparação se intensifica nesta quarta-feira (8) e incluiu um jogo treino entre o Inter e Cerro Largo, do Uruguai. No domingo, será a vez de o Grêmio enfrentar o Cruzeiro.
Calendário de jogos
8 de julho
- A partir das 15h: Inter x Cerro Largo (URU) — Jogo treino
- 16h30: Flamengo x Lausanne (SUI) – Estádio Algarve (POR) — Amistoso
- 19h: Remo x Tuna Luso – Mangueirão — Jogo treino
- 20h30: Fluminense x Nova Iguaçu — Maracanã - Amistoso
- 21h: Athletico-PR x Boca Juniors (ARG) — Estádio Padre Ernesto Martearena (Salto/ARG) — Amistoso
- Sem horário definido: Atlético-MG x Atlético-MG sub-20 — jogo treino
Sexta-feira, 10 de julho
- 11h: Coritiba x Chapecoense – CT da Graciosa — Jogo treino
Sábado, 11 de julho
- 10h: Red Bull Bragantino x Athletico-PR – Estádio Cícero de Souza Marques — Jogo treino
- 15h30: Flamengo x Benfica (POR) – Estádio Algarve (POR) — Amistoso
- 14h: São Paulo x Santo André – CT da Barra — Jogo treino
Domingo, 12 de julho
- 16h: Fluminense x Bahia – Maracanã — Amistoso
- 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Olímpico de Cascavel — Amistoso
- 17h: Cruzeiro x Grêmio – Mané Garrincha/DF — Amistoso
Quarta-feira, 15 de julho
Sem horário definido: Atlético-MG x Betim — jogo treino
Sexta-feira, 17 de julho (Após o retorno do Brasileirão)
- Sem horário definido: Inter x Caxias — Jogo-treino
- Sem horário definido: São Paulo x Ferroviária – CT da Barra — Jogo treino
Sábado, 18 de julho (Após o retorno do Brasileirão)
- Sem horário definido: Remo x Ituano – Local não divulgado — Jogo treino