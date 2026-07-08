Clubes intensificam preparação de olho no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

O Brasileirão será retomado apenas em 16 de julho, mas os clubes já estão de olho na retomada da competição.

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Calendário de jogos

8 de julho

A partir das 15h: Inter x Cerro Largo (URU) — Jogo treino

— Jogo treino 16h30: Flamengo x Lausanne (SUI) – Estádio Algarve (POR) — Amistoso

x Lausanne (SUI) – Estádio Algarve (POR) — Amistoso 19h: Remo x Tuna Luso – Mangueirão — Jogo treino

20h30: Fluminense x Nova Iguaçu — Maracanã - Amistoso

21h: Athletico-PR x Boca Juniors (ARG) — Estádio Padre Ernesto Martearena (Salto/ARG) — Amistoso

Sem horário definido: Atlético-MG x Atlético-MG sub-20 — jogo treino

Sexta-feira, 10 de julho

11h: Coritiba x Chapecoense – CT da Graciosa — Jogo treino

Sábado, 11 de julho

10h: Red Bull Bragantino x Athletico-PR – Estádio Cícero de Souza Marques — Jogo treino

15h30: Flamengo x Benfica (POR) – Estádio Algarve (POR) — Amistoso

14h: São Paulo x Santo André – CT da Barra — Jogo treino

Domingo, 12 de julho

16h: Fluminense x Bahia – Maracanã — Amistoso

16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Olímpico de Cascavel — Amistoso

17h: Cruzeiro x Grêmio – Mané Garrincha/DF — Amistoso

Quarta-feira, 15 de julho

Sem horário definido: Atlético-MG x Betim — jogo treino

Sexta-feira, 17 de julho (Após o retorno do Brasileirão)

Sem horário definido: Inter x Caxias — Jogo-treino

Sem horário definido: São Paulo x Ferroviária – CT da Barra — Jogo treino

Sábado, 18 de julho (Após o retorno do Brasileirão)

Sem horário definido: Remo x Ituano – Local não divulgado — Jogo treino