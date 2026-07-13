Chegadas e saídas: as movimentações dos clubes da Série A durante a parada para a Copa

Janela de transferências abre dia 20, mas clubes já podem registrar jogadores que vêm de equipes brasileiras. Arte GZH

A intertemporada dos times da Série A está chegando ao fim. A 19ª rodada começa nesta quinta-feira (16), antes mesmo do fim da Copa do Mundo. Nos mais de 40 dias de parada para o Mundial, as equipes da elite do Brasileirão puderam fazer ajustes técnicos e mudanças no vestiário para o segundo semestre do ano.

A janela de transferências abre, oficialmente, no dia 20 de julho. Mas a CBF permitiu uma janela extraordinária e, desde quinta-feira passada (9), os clubes podem registrar jogadores que vêm de outras equipes do Brasil. As transferências internacionais continuam restritas ao período da janela oficial.

Vários clubes já têm acordos alinhavados para chegadas e saídas, enquanto alguns esperam o início da janela para fazer negociações. Outras equipes precisam resolver pendências com a Fifa antes de pensar em contratar e registrar jogadores. Esta matéria é atualizada diariamente.

Veja as movimentações do clubes da Série A

Athletico-PR

Athletico-PR contratou o zagueiro Dantas, que vem do Novorizontino. Luis Miguel Ferreira / Athletico

Reforços:

Gilberto (LD), ex-Bahia

Jorge Rivaldo (A), ex-Águilas Doradas-COL

Dantas (Z), ex-Novorizontino

Saídas:

Marcão (Z), ao Al Ain-EAU

Julimar (A), ao Sharjah FC

Sorriso (A), ao Santa Clara-POR

Pode chegar:

Kerwin Vargas (A), do Charlotte FC-EUA

Situação no Brasileirão: 4º lugar, com 30 pontos

Atlético-MG

Atlético-MG contratou o zagueiro Léo Duarte, que vem do Basaksehir-TUR. Atlético-MG / Reprodução

Reforços:

Léo Duarte (Z) ex-Basaksehir-TUR

Saídas:

Hulk (A), ao Fluminense

Júnior Alonso (Z), ao Atlanta United-EUA

Pode chegar:

Fred (V), do Fenerbahce-TUR

Situação no Brasileirão: 9° lugar, com 24 pontos

Bahia

Bahia contratou o zagueiro Marco Moreno, que vem do Eibar-ESP. Catarina Brandão / EC Bahia

Comissão técnica: auxiliar técnico Leandro Macagnan rescindiu contrato

Reforços:

Alejo Veliz (A), ex-Rosário Central-ARG

Marco Moreno (Z), ex-Eibar-ESP

Guido Herrera (G), ex-Talleres-ARG

Saídas:

Gabriel Xavier (Z), ao Shenzhen Peng City-CHI

João Paulo (G), ao Santos

Gilberto (LD), ao Athletico-PR

Marcos Felipe (G), ao Eyupspor-TUR

Situação no Brasileirão: 6° lugar, com 26 pontos

Botafogo

Botafogo tem acerto com o lateral Paulinho, quem vem do Midtjylland-DIN. Midtjylland / Reprodução

Reforços: clube sofreu transfer ban e não pode registrar jogadores até regularizar a situação com a Fifa

Paulinho (LE), ex-Midtjylland-DIN

Warleson (G), do Cercle Brugge-BEL

Saídas:

Barboza (Z), ao Palmeiras

Neto (G), por rescisão de contrato

Newton (V), ao São Paulo

Nathan Fernandes (A), ao Ludogorets-BUL

Pode sair:

Danilo (V), ao Palmeiras

Pode chegar:

Lucas Monzón (Z), do Racing-URU

Danilo Pereira (A), do Glasgow Rangers-ESC

Gabriel Batista (G), do Santa Clara-POR

Domingos Andrade (V), do Porto B-POR

Situação no Brasileirão: 12º lugar, com 22 pontos

Bragantino

Bragantino não planeja grandes mudanças no vestiário. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Pode chegar:

Melk (A), do Ceará

Situação no Brasileirão: 5º lugar, com 29 pontos

Chapecoense

Chape contratou centroavante Túlio Eduardo, destaque da Série D pelo Decisão-PE. Chapecoense / Reprodução

Reforços:

Max Alves (M), ex-Cuiabá

Túlio Eduardo (A), ex-Decisão-PE

Saídas:

Jean Carlos (M), ao Náutico

Walter Clar (LE), por rescisão de contrato

Higor Meritão (V), ao Vila Nova

João Vitor (V), por rescisão de contrato

Wermeson (A), por fim de empréstimo

Pode chegar:

Bruno Tubarão (LD), do Persija Jakarta-IND

Situação no Brasileirão: 20° lugar, com 9 pontos

Corinthians

Corinthians não tem negócios fechados para chegada ou saída de jogadores. Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Reforços: clube sofreu transfer ban e não pode registrar jogadores até regularizar a situação com a Fifa

Situação no Brasileirão: 10° lugar, com 24 pontos

Coritiba

Coritiba contratou o atacante Brian Ocampo, que vem do Cádiz-ESP. JP Pacheco / Coritiba FC

Reforços:

Brian Ocampo (A), ex-Cádiz-ESP

Saídas:

Gabriel Leite (G), fim de contrato

Geovane Meurer (M), ao Londrina

Situação no Brasileirão: 7° lugar, com 26 pontos

Cruzeiro

Cruzeiro contratoi Gabriel Pec, que estava no LA Galaxy. Atacante já estreou com a camisa celeste em amistoso contra o Grêmio. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Reforços:

Gabriel Rojas (LE), ex-Racing-ARG

Gabriel Pec (A), ex-LA Galaxy

Saídas:

Bruno Alves (Z), ao Norwich-ING

Japa (V), ao Mirassol

Kaiki Bruno (LE), ao Como-ITA

Walace (V), ao Vitória

Christian (V), ao Krasnodar-RUS

Janderson (Z), ao Moreirense-POR

Matheus Cunha (G), ao Inter

Pode chegar:

Wesley (A), do Al-Nassr

Situação no Brasileirão: 11° lugar, com 24 pontos

Flamengo

Flamengo negociou o atacante Ryan Roberto com o Shakhtar Donetsk-UCR. Conmebol / Divulgação

Saídas:

Ryan Roberto (A), ao Shakhtar Donetsk-UCR

Pode chegar:

Thiago Almada (A), do Atlético de Madrid

Situação no Brasileirão: 2° lugar, com 41 pontos

Fluminense

Fluminense contratou Hulk, que se despediu do Atlético-MG. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Reforços:

Hulk (A), ex-Atlético-MG

Thiago Silva (Z), ex-Porto-POR

Saídas:

Davi Melo (V), ao Central Español-URU

Agner (M), ao Sharjah FC-EAU

Bernal (V), ao Bétis-ESP

Davi Melo (V), ao Central Español

Situação no Brasileirão: 3° lugar, com 31 pontos

Grêmio

Grêmio contratou o meia Jovane Cabral, que jogou pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Reforços:

Wallace (Z), ex-CRB

Matheus Nascimento (A), ex-LA Galaxy

Mandaca (V), do Juventude (pré-contrato)

Jovane Cabral (M), ex-Estrela Amadora-POR

Saídas:

Arthur (V), por fim de empréstimo

Viery (Z), à Fiorentina-ITA

André Henrique (A), ao Goztepe-TUR

Pode chegar:

Situação no Brasileirão: 16° lugar, com 21 pontos

Inter

Inter contratou o zagueiro Maripán, que estava no Torino. Ricardo Duarte / Inter

Reforços:

Saídas:

Borré (A), ao River Plate

Bruno Tabata (M), ao Qatar Sports Club

Situação no Brasileirão: 14° lugar, com 21 pontos

Leia Mais Calendário de jogos do Inter em julho: Colorado terá três pedreiras após pausa da Copa do Mundo

Mirassol

Mirassol contratou o volante Japa, que estava no Cruzeiro. JP Pinheiro / Agência Mirassol

Reforços:

Elias (LD), ex-Vila Nova

Fernandinho (A), ex-Ceará

Japa (V), ex-Cruzeiro

Gabriel Knesowitsch (Z), ex-Cuiabá

Gustavo Silva (A), ex-Júbilo Iwata-JAP

Bruno Santos (A), ex-Londrina

Saídas:

Yuri Lara (V), ao Júbilo Iwata-JAP

Lucas Mugni (M), ao Ceará

Rodrigues (Z), ao Kalamata FC-GRE

Everton Galdino (M), ao Vila Nova

Situação no Brasileirão: 19° lugar, com 16 pontos

Palmeiras

Palmeiras contratou o zagueiro Barboza, que se despediu do Botafogo. Cesar Greco / Palmeiras

Reforços:

Barboza (Z), ex-Botafogo

Saídas:

Figueiredo (V), ao Ceará

Pode chegar:

Danilo (V), do Botafogo

Pode sair:

Luighi (A), ao New York City

Situação no Brasileirão: 1° lugar, com 41 pontos

Remo

Remo contratou o meia Edson Fernando, que estava no Karpaty Lviv-UCR. Samara Miranda / Ascom Remo

Reforços:

Edson Fernando (M), ex-Karpaty Lviv-UCR

Matheus Felipe (Z), ex-Ho Chi Minh City-VIE

Saídas:

João Pedro (A), ao Atlético-GO

Patrick de Paula (V), fim de empréstimo

Diego Hernández (A), fim de empréstimo

Panagiotis, ao Karmiotissa FC-CHI

Freitas (V), por fim de empréstimo

Giovanni Pavani (M), ao Ceará

Pode chegar:

Zé Ivaldo (Z), do Santos

Pode sair:

Kayky Almeida (Z), por rescisão de empréstimo

Situação no Brasileirão: 18° lugar, com 18 pontos

Santos

Lautaro Díaz chegou ao fim do empréstimo. André Durão / ge.globo

Reforços: clube sofreu transfer ban e não pode registrar jogadores até regularizar a situação com a Fifa

Saídas:

Zé Ivaldo (Z), ao Remo

Tomás Rincón (V), por rescisão de contrato

Lautaro Díaz (A), por rescisão de contrato de empréstimo

Situação no Brasileirão: 15° lugar, com 21 pontos

São Paulo

São Paulo contratou o atacante Victor Sá, que estava no Krasnodar-RUS. Rubens Chiri / São Paulo FC

Reforços:

Victor Sá (A), ex-Krasnodar-RUS

Newton (V), ex-Botafogo

Saídas:

Tapia (A), ao Columbus Crew-EUA

Alan Franco (Z), ao Tigres

Pode chegar:

Aurélio Buta (LD), sem clube

Domingos Duarte (Z), sem clube

Pode sair:

Young (G), ao Portimonense-POR

Situação no Brasileirão: 8° lugar, com 25 pontos

Vasco

O Vasco demitiu Renato Portaluppi e contratou o técnico português Pedro Emanuel (D). Matheus Lima / CR Vasco da Gama

Comissão técnica: Renato Portaluppi foi demitido em 18 de junho. O clube esteve perto contratar Fernando Seabra, mas um impasse sobre o pagamento da multa rescisória do treinador, que está no Coritiba, fez o acordo ruir. Na sexta-feira (10), o português Pedro Emanuel foi anunciado como novo comandante.

Reforços:

Paulinho (LE), ex-América-MG

Saídas:

Matheus França (M), por fim de empréstimo

Hugo Moura (V), Al-Fayha

Pode chegar:

Nelson Deossa (V), do Real Betis-ESP

Situação no Brasileirão: 17° lugar, com 20 pontos

Vitória

Vitória contratou o volante Walace, que estava no Cruzeiro. Victor Ferreira / EC Vitória

Reforços:

Walace (V), ex-Cruzeiro

Tomás Pochettino (M), ex-Fortaleza

Fabiano Souza (LD), ex-Moreirense-POR

Emanuel Brítez (Z), ex-Fortaleza

Saídas:

Renzo López (A), por fim de contrato

Kike Saverio (A), por fim de contrato

Pedro Henrique (A), por rescisão de contrato

Neris (Z), ao Fortaleza

Ronald (V), ao Criciúma

Claudinho (LD), ao Sport

Pablo Baianinho (M), ao Paysandu

Situação no Brasileirão: 13° lugar, com 22 pontos