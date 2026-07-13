Chegadas e saídas: as movimentações dos clubes da Série A durante a parada para a Copa

A intertemporada dos times da Série A está chegando ao fim. A 19ª rodada começa nesta quinta-feira (16), antes mesmo do fim da Copa do Mundo. Nos mais de 40 dias de parada para o Mundial, as equipes da elite do Brasileirão puderam fazer ajustes técnicos e mudanças no vestiário para o segundo semestre do ano.
A janela de transferências abre, oficialmente, no dia 20 de julho. Mas a CBF permitiu uma janela extraordinária e, desde quinta-feira passada (9), os clubes podem registrar jogadores que vêm de outras equipes do Brasil. As transferências internacionais continuam restritas ao período da janela oficial.
Vários clubes já têm acordos alinhavados para chegadas e saídas, enquanto alguns esperam o início da janela para fazer negociações. Outras equipes precisam resolver pendências com a Fifa antes de pensar em contratar e registrar jogadores. Esta matéria é atualizada diariamente.
Veja as movimentações do clubes da Série A
Athletico-PR
Reforços:
- Gilberto (LD), ex-Bahia
- Jorge Rivaldo (A), ex-Águilas Doradas-COL
- Dantas (Z), ex-Novorizontino
Saídas:
- Marcão (Z), ao Al Ain-EAU
- Julimar (A), ao Sharjah FC
- Sorriso (A), ao Santa Clara-POR
Pode chegar:
- Kerwin Vargas (A), do Charlotte FC-EUA
Situação no Brasileirão: 4º lugar, com 30 pontos
Atlético-MG
Reforços:
- Léo Duarte (Z) ex-Basaksehir-TUR
Saídas:
- Hulk (A), ao Fluminense
- Júnior Alonso (Z), ao Atlanta United-EUA
Pode chegar:
- Fred (V), do Fenerbahce-TUR
Situação no Brasileirão: 9° lugar, com 24 pontos
Bahia
Comissão técnica: auxiliar técnico Leandro Macagnan rescindiu contrato
Reforços:
- Alejo Veliz (A), ex-Rosário Central-ARG
- Marco Moreno (Z), ex-Eibar-ESP
- Guido Herrera (G), ex-Talleres-ARG
Saídas:
- Gabriel Xavier (Z), ao Shenzhen Peng City-CHI
- João Paulo (G), ao Santos
- Gilberto (LD), ao Athletico-PR
- Marcos Felipe (G), ao Eyupspor-TUR
Situação no Brasileirão: 6° lugar, com 26 pontos
Botafogo
Reforços: clube sofreu transfer ban e não pode registrar jogadores até regularizar a situação com a Fifa
- Paulinho (LE), ex-Midtjylland-DIN
- Warleson (G), do Cercle Brugge-BEL
Saídas:
- Barboza (Z), ao Palmeiras
- Neto (G), por rescisão de contrato
- Newton (V), ao São Paulo
- Nathan Fernandes (A), ao Ludogorets-BUL
Pode sair:
- Danilo (V), ao Palmeiras
Pode chegar:
- Lucas Monzón (Z), do Racing-URU
- Danilo Pereira (A), do Glasgow Rangers-ESC
- Gabriel Batista (G), do Santa Clara-POR
- Domingos Andrade (V), do Porto B-POR
Situação no Brasileirão: 12º lugar, com 22 pontos
Bragantino
Pode chegar:
- Melk (A), do Ceará
Situação no Brasileirão: 5º lugar, com 29 pontos
Chapecoense
Reforços:
- Max Alves (M), ex-Cuiabá
- Túlio Eduardo (A), ex-Decisão-PE
Saídas:
- Jean Carlos (M), ao Náutico
- Walter Clar (LE), por rescisão de contrato
- Higor Meritão (V), ao Vila Nova
- João Vitor (V), por rescisão de contrato
- Wermeson (A), por fim de empréstimo
Pode chegar:
- Bruno Tubarão (LD), do Persija Jakarta-IND
Situação no Brasileirão: 20° lugar, com 9 pontos
Corinthians
Reforços: clube sofreu transfer ban e não pode registrar jogadores até regularizar a situação com a Fifa
Situação no Brasileirão: 10° lugar, com 24 pontos
Coritiba
Reforços:
- Brian Ocampo (A), ex-Cádiz-ESP
Saídas:
- Gabriel Leite (G), fim de contrato
- Geovane Meurer (M), ao Londrina
Situação no Brasileirão: 7° lugar, com 26 pontos
Cruzeiro
Reforços:
- Gabriel Rojas (LE), ex-Racing-ARG
- Gabriel Pec (A), ex-LA Galaxy
Saídas:
- Bruno Alves (Z), ao Norwich-ING
- Japa (V), ao Mirassol
- Kaiki Bruno (LE), ao Como-ITA
- Walace (V), ao Vitória
- Christian (V), ao Krasnodar-RUS
- Janderson (Z), ao Moreirense-POR
- Matheus Cunha (G), ao Inter
Pode chegar:
- Wesley (A), do Al-Nassr
Situação no Brasileirão: 11° lugar, com 24 pontos
Flamengo
Saídas:
- Ryan Roberto (A), ao Shakhtar Donetsk-UCR
Pode chegar:
- Thiago Almada (A), do Atlético de Madrid
Situação no Brasileirão: 2° lugar, com 41 pontos
Fluminense
Reforços:
- Hulk (A), ex-Atlético-MG
- Thiago Silva (Z), ex-Porto-POR
Saídas:
- Davi Melo (V), ao Central Español-URU
- Agner (M), ao Sharjah FC-EAU
- Bernal (V), ao Bétis-ESP
- Davi Melo (V), ao Central Español
Situação no Brasileirão: 3° lugar, com 31 pontos
Grêmio
Reforços:
- Wallace (Z), ex-CRB
- Matheus Nascimento (A), ex-LA Galaxy
- Mandaca (V), do Juventude (pré-contrato)
- Jovane Cabral (M), ex-Estrela Amadora-POR
Saídas:
- Arthur (V), por fim de empréstimo
- Viery (Z), à Fiorentina-ITA
- André Henrique (A), ao Goztepe-TUR
Pode chegar:
Situação no Brasileirão: 16° lugar, com 21 pontos
Inter
Reforços:
- Maripán (Z), ex-Torino-ITA
- Calebe (M), ex-Fortaleza
- Matheus Cunha (G), ex-Cruzeiro
Saídas:
- Borré (A), ao River Plate
- Bruno Tabata (M), ao Qatar Sports Club
Situação no Brasileirão: 14° lugar, com 21 pontos
Mirassol
Reforços:
- Elias (LD), ex-Vila Nova
- Fernandinho (A), ex-Ceará
- Japa (V), ex-Cruzeiro
- Gabriel Knesowitsch (Z), ex-Cuiabá
- Gustavo Silva (A), ex-Júbilo Iwata-JAP
- Bruno Santos (A), ex-Londrina
Saídas:
- Yuri Lara (V), ao Júbilo Iwata-JAP
- Lucas Mugni (M), ao Ceará
- Rodrigues (Z), ao Kalamata FC-GRE
- Everton Galdino (M), ao Vila Nova
Situação no Brasileirão: 19° lugar, com 16 pontos
Palmeiras
Reforços:
- Barboza (Z), ex-Botafogo
Saídas:
- Figueiredo (V), ao Ceará
Pode chegar:
- Danilo (V), do Botafogo
Pode sair:
- Luighi (A), ao New York City
Situação no Brasileirão: 1° lugar, com 41 pontos
Remo
Reforços:
- Edson Fernando (M), ex-Karpaty Lviv-UCR
- Matheus Felipe (Z), ex-Ho Chi Minh City-VIE
Saídas:
- João Pedro (A), ao Atlético-GO
- Patrick de Paula (V), fim de empréstimo
- Diego Hernández (A), fim de empréstimo
- Panagiotis, ao Karmiotissa FC-CHI
- Freitas (V), por fim de empréstimo
- Giovanni Pavani (M), ao Ceará
Pode chegar:
- Zé Ivaldo (Z), do Santos
Pode sair:
- Kayky Almeida (Z), por rescisão de empréstimo
Situação no Brasileirão: 18° lugar, com 18 pontos
Santos
Reforços: clube sofreu transfer ban e não pode registrar jogadores até regularizar a situação com a Fifa
Saídas:
- Zé Ivaldo (Z), ao Remo
- Tomás Rincón (V), por rescisão de contrato
- Lautaro Díaz (A), por rescisão de contrato de empréstimo
Situação no Brasileirão: 15° lugar, com 21 pontos
São Paulo
Reforços:
- Victor Sá (A), ex-Krasnodar-RUS
- Newton (V), ex-Botafogo
Saídas:
- Tapia (A), ao Columbus Crew-EUA
- Alan Franco (Z), ao Tigres
Pode chegar:
- Aurélio Buta (LD), sem clube
- Domingos Duarte (Z), sem clube
Pode sair:
- Young (G), ao Portimonense-POR
Situação no Brasileirão: 8° lugar, com 25 pontos
Vasco
Comissão técnica: Renato Portaluppi foi demitido em 18 de junho. O clube esteve perto contratar Fernando Seabra, mas um impasse sobre o pagamento da multa rescisória do treinador, que está no Coritiba, fez o acordo ruir. Na sexta-feira (10), o português Pedro Emanuel foi anunciado como novo comandante.
Reforços:
- Paulinho (LE), ex-América-MG
Saídas:
- Matheus França (M), por fim de empréstimo
- Hugo Moura (V), Al-Fayha
Pode chegar:
- Nelson Deossa (V), do Real Betis-ESP
Situação no Brasileirão: 17° lugar, com 20 pontos
Vitória
Reforços:
- Walace (V), ex-Cruzeiro
- Tomás Pochettino (M), ex-Fortaleza
- Fabiano Souza (LD), ex-Moreirense-POR
- Emanuel Brítez (Z), ex-Fortaleza
Saídas:
- Renzo López (A), por fim de contrato
- Kike Saverio (A), por fim de contrato
- Pedro Henrique (A), por rescisão de contrato
- Neris (Z), ao Fortaleza
- Ronald (V), ao Criciúma
- Claudinho (LD), ao Sport
- Pablo Baianinho (M), ao Paysandu
Situação no Brasileirão: 13° lugar, com 22 pontos
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