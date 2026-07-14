Brasileirão

Impacto no Brasil
Notícia

CBF estuda adotar regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo já no Brasileirão de 2026

Entidade deve fazer reunião com clubes da Série A e B antes de tomar a decisão

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