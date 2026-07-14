CBF estuda adotar regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo já no Brasileirão de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira (14), que avalia adotar as regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo ainda na edição deste ano do Brasileirão.
A instituição primeiro debaterá as novas regras, aprovadas pela International Football Association Board (IFAB), com clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Conforme publicado pelo portal UOL Esporte, a discussão será focada nas seguintes regras:
- Cinco segundos para cobrar lateral
- Cinco segundos para cobrar tiro de meta
- Dez segundos para sair de campo na substituição
- Um minuto fora de campo após receber atendimento médico
- VAR checando escanteios e aplicação do segundo amarelo
Serão debatidos, nos encontros com os clubes, os impactos das mudanças de regras nas partidas e a experiência durante o torneio de seleções. Além disso, a CBF deve apresentar um cronograma para a adoção das novidades nas competições brasileiras.
Conforme a nota da entidade, o quadro de arbitragem já vem sendo preparado para a aplicação das novas regras. A Conmebol, enquanto isso, adotará as mudanças de forma imediata na Libertadores e Sul-Americana.
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