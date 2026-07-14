CBF estuda adotar regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo já no Brasileirão de 2026

VAR deve passar a chevar escanteios e aplicação do segundo amarelo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira (14), que avalia adotar as regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo ainda na edição deste ano do Brasileirão.

A instituição primeiro debaterá as novas regras, aprovadas pela International Football Association Board (IFAB), com clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Conforme publicado pelo portal UOL Esporte, a discussão será focada nas seguintes regras:

Cinco segundos para cobrar lateral

Cinco segundos para cobrar tiro de meta

Dez segundos para sair de campo na substituição

Um minuto fora de campo após receber atendimento médico

VAR checando escanteios e aplicação do segundo amarelo

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Serão debatidos, nos encontros com os clubes, os impactos das mudanças de regras nas partidas e a experiência durante o torneio de seleções. Além disso, a CBF deve apresentar um cronograma para a adoção das novidades nas competições brasileiras.

Conforme a nota da entidade, o quadro de arbitragem já vem sendo preparado para a aplicação das novas regras. A Conmebol, enquanto isso, adotará as mudanças de forma imediata na Libertadores e Sul-Americana.