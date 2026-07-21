Brasileirão

Novidade

CBF confirma utilização do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão

Primeiras partidas com o equipamento serão Athletico-PR x Inter, na Arena da Baixada, e Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro

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Estadão Conteúdo

Rodrigo Sampaio

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS