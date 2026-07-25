Brasileirão hoje: veja a agenda de jogos deste sábado (25)

Vai começar o segundo turno do Brasileirão. Neste sábado (25), três jogos abrem a 20ª rodada e dão início à segunda metade do campeonato.
Às 18h30min, o Athletico-PR recebe o Inter, enquanto a Chapecoense visita o Santos. Mais tarde, às 20h30min, Vasco e Mirassol duelam para saber quem fica mais perto de deixar a zona de rebaixamento.
O dia ainda tem dois jogos da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. A Série B volta no domingo (26).
Veja a agenda do dia
Brasileirão Série A | 20ª rodada
- 18h30min: Athletico-PR x Inter
- 18h30min: Santos x Chapecoense
- 20h30min: Vasco x Mirassol
Brasileirão Feminino | 13ª rodada
- 16h: Mixto x Palmeiras
- 17h: Bragantino x Atlético-MG