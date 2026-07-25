Brasileirão hoje: veja a agenda de jogos deste sábado (25)

O dia ainda tem dois jogos da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Duda Fortes / Agencia RBS

Vai começar o segundo turno do Brasileirão. Neste sábado (25), três jogos abrem a 20ª rodada e dão início à segunda metade do campeonato.

Às 18h30min, o Athletico-PR recebe o Inter, enquanto a Chapecoense visita o Santos. Mais tarde, às 20h30min, Vasco e Mirassol duelam para saber quem fica mais perto de deixar a zona de rebaixamento.

O dia ainda tem dois jogos da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. A Série B volta no domingo (26).

Veja a agenda do dia

Brasileirão Série A | 20ª rodada

18h30min: Athletico-PR x Inter

18h30min: Santos x Chapecoense

20h30min: Vasco x Mirassol

Brasileirão Feminino | 13ª rodada

16h: Mixto x Palmeiras

17h: Bragantino x Atlético-MG