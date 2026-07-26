Bragantino x Coritiba pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Bragantino e Coritiba se enfrentam neste domingo (26), em jogo da 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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