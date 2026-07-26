Bragantino x Coritiba pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Bragantino e Coritiba se enfrentam neste domingo (26), em jogo da 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Onde assistir a Bragantino x Coritiba ao vivo
Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Acompanhe Bragantino x Coritiba em tempo real
Siga as últimas atualizações de Bragantino x Coritiba
Tabela do Brasileirão
📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.