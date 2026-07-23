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Botafogo x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), em jogo atrasado da 4ª rodada

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