Times se enfrentam pela 19ª rodada da competição. ArteZH

Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Botafogo x Santos ao vivo

Record, YouTube (CazéTV) e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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