Times se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Botafogo x Santos ao vivo

Record, YouTube (CazéTV) e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.