Bahia x Corinthians pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
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GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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