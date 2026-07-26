Bahia x Corinthians pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 20ª rodada da competição. ArteZH

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Onde assistir a Bahia x Corinthians ao vivo

GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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