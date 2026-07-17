Bahia e Chapecoense se enfrentam nesta quinta (16), em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
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Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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