Atlético-MG x Bahia pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (21), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, na Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG).
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