Atlético-MG x Bahia pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Times se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (21), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, na Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir a Atlético-MG x Bahia ao vivo

SporTV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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