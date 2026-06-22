CBF divulga dias e horários das próximas rodadas do Brasileirão; Grêmio joga antes da final da Copa

Próxima rodada ocorre antes da final do Mundial. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A CBF divulgou nesta segunda-feira (22) o detalhamento das próximas seis rodadas do Brasileirão. O campeonato está paralisado para a Copa do Mundo e volta no dia 16 de julho com a realização da 19ª rodada e encerramento do primeiro turno.

O Grêmio é um dos times que vai jogar no dia 16, antes do encerramento do Mundial, que tem a final marcada para o dia 19 de julho. O primeiro confronto do Tricolor no reinicio do calendário é contra o Mirassol, fora de casa.

Já o Inter volta às atividades em casa, diante do Cruzeiro. A partida ocorre em 22 de julho, às 21h30min, no Beira-Rio. Confira os detalhes das próximas seis rodadas abaixo.

Grêmio

19ª rodada — 16 de julho, às 21h30min: Mirassol x Grêmio (Maião)

Mirassol x Grêmio (Maião) 20ª rodada — 26 de julho, às 18h30min: Grêmio x Fluminense (Arena)

Grêmio x Fluminense (Arena) 21ª rodada — A definir: Botafogo x Grêmio (Nilton Santos)

Botafogo x Grêmio (Nilton Santos) 22ª rodada — 8 de agosto, às 16h: Grêmio x São Paulo (Arena)

Grêmio x São Paulo (Arena) 23ª rodada — 15 de agosto, às 16h30min: Atlético-MG x Grêmio (Arena do Galo)

Atlético-MG x Grêmio (Arena do Galo) 24ª rodada — 23 de agosto, às 16h: Bragantino x Grêmio (Cícero de Souza Marques)

Inter

19ª rodada — 22 de julho, às 21h30min: Inter x Cruzeiro (Beira-Rio)

Inter x Cruzeiro (Beira-Rio) 20ª rodada — 25 de julho, às 18h30min: Athletico-PR x Inter (Arena da Baixada)

Athletico-PR x Inter (Arena da Baixada) 21ª rodada — 29 de julho, às 19h30min: Inter x Flamengo (Beira-Rio)

Inter x Flamengo (Beira-Rio) 22ª rodada — 9 de agosto, às 16h: Palmeiras x Inter (Arena do Palmeiras)

Palmeiras x Inter (Arena do Palmeiras) 23ª rodada — 17 de agosto, às 20h: Inter x Remo (Beira-Rio)

Inter x Remo (Beira-Rio) 24ª rodada — 22 de agosto, às 18h30min: Inter x Atlético-MG (Beira-Rio)