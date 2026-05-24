Vasco x Bragantino: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Vasco e Bragantino se enfrentam neste domingo (24), pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h30min, no São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Vasco X RB Bragantino ao vivo

Sportv e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.