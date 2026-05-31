Vasco perde para o Atlético-MG, e Grêmio escapa do Z-4 na parada para a Copa

Vitor Hugo fez o único gol do jogo. Pedro Souza / Atlético-MG/Divulgação

Apesar da derrota para o Corinthians, na Arena, e do desempenho ruim dentro de campo, o Grêmio não estará na zona de rebaixamento durante a parada para a Copa do Mundo. O Tricolor é o 16° colocado, com 21 pontos. Veja a tabela.

O Vasco, treinado por Renato Portaluppi, era o time com chances de ultrapassar o Tricolor nesta 18ª rodada, o que deixaria o time treinado por Luís Castro entre os quatro piores do Brasileirão. Entretanto, os cariocas foram derrotados pelo Atlético-MG por 1 a 0, em São Januário.

O gol foi marcado aos 31 minutos da primeira etapa. Bernard cobrou escanteio, e o zagueiro Vitor Hugo cabeceou forte, no canto do goleiro Léo Jardim.

Com o resultado, o Vasco segue como primeiro time do Z-4, com 20 pontos. Abaixo, estão Mirassol, com 16, Remo, com 15, e Chapecoense, com nove.

Em função da parada para a Copa do Mundo, as equipes brasileiras só voltam a entrar em campo no fim de julho.

O Grêmio enfrentará o Mirassol, com data base para 22 de julho. No mesmo período terá o jogo de ida contra o Bolívar pelos playoffs da Sul-Americana, em data que ainda será confirmada.