Torcida do Bahia exige demissão de Rogério Ceni antes de confronto com o Grêmio

Rogério Ceni é cobrado por últimos resultados. Rafael Rodrigues / Bahia

O técnico Rogério Ceni está sob pressão no comando do Bahia. Sem vencer há seis jogos e acumulando eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil, o treinador vê sua permanência ameaçada. Pelo menos esse é o desejo de boa parte da torcida.

Na última sexta-feira (15), uma das torcidas organizadas do Bahia divulgou uma nota oficial nas redes sociais exigindo a demissão imediata do treinador. Para a Bamor, uma das maiores organizadas do clube, o trabalho chegou ao limite.

"Exigimos imediatamente a saída de Rogério Ceni do comando técnico do Bahia. O ciclo acabou. O que vemos é um time perdido, sem personalidade, sem poder de reação e acumulando vexames, trazendo prejuízos irreparáveis para a temporada e jogando no lixo mais um ano de expectativa do torcedor.

Nos momentos decisivos, o roteiro é sempre o mesmo: o time perde a linha, desaprende a jogar bola, entra em campo sem coragem e termina eliminado. Isso vem se repetindo ano após ano. Desde a chegada da atual comissão, venderam discurso e promessas de mudança de patamar, mas a realidade é que seguimos sem ganhar absolutamente nada além do que já conquistávamos antes da SAF. Deixamos claro: não nos contentamos com estadual ou regional para maquiar fracasso. Pelo tamanho do Bahia, isso é obrigação, não conquista histórica.

Que ninguém ache que apenas frequentar a primeira parte da tabela vai gerar aplauso ou satisfação. O nível de cobrança subiu junto com o investimento e com o patamar que tanto prometeram. Se não conseguem suportar a pressão, tenham hombridade para assumir o fracasso e pedir para sair. O torcedor cansou de aceitar desculpas esfarrapadas enquanto vê um elenco caro, acomodado e sem ambição”, diz parte da nota divulgada pela Bamor, que também faz críticas ao Grupo City, gestor do futebol do clube.

Mudanças contra o Grêmio

Para o jogo contra o Grêmio, neste domingo (17), na Fonte Nova, Rogério Ceni deverá promover alterações na escalação da equipe. Recuperado de lesão muscular, o atacante William José pode voltar. O zagueiro Kanu também surge como reforço para o treinador.

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O time treinado pelo português Luís Castro precisa pontuar para tentar deixar o Z-4 da competição.