Santos x Coritiba amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 16ª rodada da competição. ArteZH

Santos e Coritiba se enfrentam neste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 11h, no Itaquerão, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Santos X Coritiba ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Leia Mais Cinco jogadores brasileiros que eram dúvidas para a Copa do Mundo e foram chamados

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.