Santos abre investigação sobre acusação de Robinho Jr. contra Neymar

Neymar tratava Robinho Jr. como um "afilhado" dentro do Santos. Raul Baretta / Santos / Divulgação

O Santos se posicionou pela primeira vez desde que veio à tona o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr., durante um treino no domingo (3). Segundo o ge.globo, o craque do Santos não teria gostado de ser driblado pelo jovem e o agrediu com um tapa e uma rasteira.

Em nota divulgada à imprensa nesta segunda (4), o clube paulista alegou que foi instaurado um processo de sindicância interna para apurar o episódio. O Departamento Jurídico do clube está responsável pela condução.

Confira a nota abaixo:

O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.

Também nesta segunda, os representantes de Robinho Jr. procuraram o Santos e fizeram quatro pedidos ao time. O primeiro deles seria justamente a instauração de sindicância para investigar o caso.

Além disso, a defesa do jovem também pediu: fornecimento das imagens de treino; manifestação do clube pelas providências tomadas; agendamento de reunião para tratar de possível rescisão.

No caso do último pedido, o motivo para uma eventual rescisão de contrato seria a "ausência de condições mínimas de segurança".

Entenda o caso

A situação teria acontecido na manhã de domingo (3) durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".

A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.