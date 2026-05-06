Robinho Jr x Neymar: jogador desiste de notificar o Santos por agressão em treino

Robinho Jr e Neymar se reconciliaram no Santos. Raul Baretta / Santos,Divulgação

Robinho Jr. desistiu de notificar o Santos por episódio de agressão envolvendo Neymar. O estafe do jovem havia enviado notificação extrajudicial ao clube na segunda-feira (4) pedindo a tomada de providências e uma possível rescisão.

Segundo o ge.globo, o clima no Santos é de caso encerrado e Neymar não deve ser multado.

— Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o corrido foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho especial — justificou o craque.

Após a manifestação de Neymar, Robinho Jr. confirmou que levou um tapa no rosto, mas afirmou que o assunto está resolvido e que irá retirar a notificação extrajudicial.

— Foi uma situação que fiquei chateado por ser meu ídolo, amo muito desde pequeno. Ele me deu um presente aos oito anos, uma camisa, e eu chorei. Foi um erro, assumiu o erro dele, fui homem para chegar nele e conversar. Está tudo certo. Falam muitas coisas que não são verdade, triste que tomou uma proporção deste nível. Gosto muito dele. Está tudo resolvido — disse.

Entenda o caso

O atrito entre os dois aconteceu na manhã de domingo (3), durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".

A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.