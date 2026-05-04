Robinho Jr. acusa Neymar de agressão e exige quatro ações do Santos

Robinho Jr. foi apadrinhado por Neymar no time profissional do Santos. Raul Baretta / Santos,Divulgação

Faltando apenas 14 dias para a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar ganhou destaque por mais uma polêmica. Desta vez, o camisa 10 do Santos teria agredido Robinho Jr. em um treino do Santos realizado no domingo (3).

Nesta segunda (4), representantes do jogador de 18 anos enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos para cobrar quatro providências. A informação ge.globo, que teve acesso ao documento, alega que Robinho Jr. fez três acusações contra Neymar. O Santos abriu investigação interna para apurar o caso.

No documento, o jovem diz que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", que aplicou uma "rasteira" e ainda o agrediu com um "tapa violento no rosto".

Os representantes de Robinho Jr. exigiram no documento uma reunião com o Santos para tratar da rescisão contratual do atleta. O motivo seria a "ausência de condições mínimas de segurança". O staff do jovem pede quatro medidas para o clube paulista:

Instauração de sindicância para investigar o ocorrido Fornecimento das imagens do treino Manifestação do clube pelas providências tomadas Agendamento de reunião para tratar de possível rescisão

Conforme havia sido noticiado pelo portal no domingo (3), Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr. após o ocorrido, e a situação teria sido resolvida.

Desde que chegou ao profissional, no ano passado, o jovem era "apadrinhado" por Neymar, o que teria o abalado mais ainda durante a confusão.

Entenda o caso

A situação teria acontecido na manhã de domingo (3) durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".

A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.