Quem é Robinho Jr., que se envolveu em confusão com o Neymar no Santos

Jovem vive a segunda temporada como profissional. Raul Baretta / Santos FC

De padrinho a parte contrária na Justiça. Neste final de semana, Robinho Jr. e Neymar se desentenderam durante um treino do Santos, o que levou o jovem a buscar providências contra o camisa 10 do clube e amigo de seu pai, o ex-jogador Robinho, preso desde março de 2024 por estupro coletivo.

Aos 18 anos, Robinho Jr. é atacante tal qual o pai e está vivendo a segunda temporada como profissional. "Juninho", como é conhecido, teve a estreia oficial na vitória do Santos contra o Flamengo por 1 a 0 em julho de 2025.

Formado nas categorias de base do Santos, Robinho Jr. utiliza a camisa 7, que foi usada por seu pai enquanto atleta do clube. Segundo a CNN, o jovem possui um vínculo com o Peixe até 2027, com multa rescisória fixada em R$ 297 milhões.

Em 2024, ele foi campeão paulista sub-17 pela equipe, sendo o artilheiro do time na competição com nove gols. Neste ano, disputou dois jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e balançou a rede uma vez.

Relação com Neymar

O bom desempenho na base, que ainda contou com um golaço contra o Grêmio no Brasileirão sub-20, rendeu comentários positivos de Neymar. O ídolo do Santos, inclusive, declarou nas redes sociais que cuidaria do jovem.

"Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você", escreveu o camisa 10 do Santos em uma publicação de Robinho Jr. comemorando a volta do craque ao clube.

Após a estreia do jovem contra o Flamengo, na temporada passada, Neymar deu entrevista e elogiou o atleta. Ele ainda comentou sobre a pressão que o atacante sofre pela situação que Robinho enfrenta, assim como as comparações por seu pai ter tido um bom desempenho na equipe paulista.

— O menino tem uma cabeça muito boa, muito forte, não é fácil estar no lugar dele. Não é fácil estrear dessa forma, com a pressão que leva o nome dele. Ele tá aí e eu tô para ajudar, é um menino de bom coração. Torço demais para ele, vi ele pequenininho, hoje joga do meu lado. O tempo está passando, e futebol ele tem — disse Neymar na ocasião.

Entenda o caso

A situação teria acontecido na manhã de domingo (3), durante o treino do Santos, no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".

A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.

Os dois atletas estão com a delegação do Santos no Paraguai. Nesta terça-feira (3), o time encara o Recoleta, às 21h30min, pela quart rodada da Copa Sul-Americana.

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